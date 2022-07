Kim De Baat und Tim Merlier sind die belgischen Meister im Straßenradrennen

Tim Merlier gewann das Trikot des belgischen Meisters mit einem Verband am Ellenbogen nach seinem schweren Sturz bei Paris-Roubaix. Nach 208,7 km kam er vor Jordi Meeus und Jasper Philipsen über die Ziellinie in Middelkerke. Die Favoriten und viele andere Radprofis aus dem belgischen Peloton spielten bei diesen belgischen Meisterschaften der Profis keine Rolle.

Merlier wurde nach 2019 in Gent zum zweiten Mal belgischer Meister. Dieses Jahr gewann er bereits zwei Etappen bei Tirrenio-Adriatico und er gewann die beiden belgischen Halbklassiker Nokrere Koerse und Classic Brügge-De Panne. An der Tour de France wird Tim Merlier nicht teilnehmen, denn seine Mannschaft Alpecin-Fenix nahm ihn nicht in die Teilnehmerliste auf.

Erster Saisonsieg

Kim De Baat gewann bei den weiblichen Straßenradprofis im Sprint vor Fien Van Eynde und Sara Maes. Das Podium verpassten knapp Julie Hendrickx, Fauve Bastiaenssen und Lone Mertens. Für De Baat war die Meisterschaft der erste Sieg in der laufenden Saison.

Sie folgt auf der Liste der belgischen Meisterinnen auf Lotte Kopecky, die diesen Titel in den beiden vergangenen Jahren tragen durfte. Auch bei den Frauen blieben die Favoritinnen weitgehend im Hintergrund. De Baat gewann ein nervöses Rennen mit vielen Attacken und einem Massensturz in Diksmuide. Im Finale löste sich die oben genannte Sechsergruppe und Kim De Baat war die beste Fahrerin daraus.