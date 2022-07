Nach Gewaltproblemen in Molenbeek: Belgiens Innenministerin bringt Fusion der Brüsseler Polizeizonen ins Gespräch

Nach dem Treffen mit Moureaux sagte Innenministerin Verlinden in der Ersten Kammer des belgischen Bundesparaments, dass sie in der Frage der Unterbesetzung bei der Brüsseler Polizei auch auf den regionalen Ministerpräsidenten Rudy Vervoort (PS - Foto ganz unten) zähle. Verlinden gab zudem bekannt, dass sie in Kürze einen Gesetzesvorschlag vorlegen werde, mit dem die Zuständigkeiten des Brüsseler Ministerpräsidenten erweitert werden sollen.

Das würde bedeuten, dass dieser die Verantwortung über alle Polizeizonen in der Brüsseler Hauptstadt-Region übernehmen kann und soll. Es sei nicht einfach, die rund 6.000 Brüsseler Polizisten zusammenarbeiten zu lassen, so die Ministerin in der Kammer: „Für mich gibt es kein Tabu. Die Fusion der Brüsseler Polizeizonen ist nicht in das Koalitionsabkommen (auf belgischer Bundesebene (Red.)) aufgenommen worden, bietet aber für meine Partei (die flämischen Christdemokraten CD&V (Red.)) wohl eine Lösung.“

Brüssels Ministerpräsident Vervoort und seine Partei, die frankophonen Sozialisten PS, haben sich stets gegen eine solche Fusion ausgesprochen. Wie der Brüsseler MP auf das Ansinnen der Ministerin reagiert, ihm die Verantwortung über die Brüsseler Polizeizonen per Gesetz übertragen zu wollen, bleibt abzuwarten.