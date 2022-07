Stressabbau nach Corona: Antwerpener Krankenhausnetz organisiert eine Handy-Weitwurf-Meisterschaft

An den vier Standorten des Krankenhaus-Netzwerks-Antwerpen (ZNA) findet diese Woche ein außergewöhnlicher Wettbewerb statt: Eine Handy-Weitwurf-Meisterschaft. Damit will das ZNA dem Personal dabei helfen, sich etwas nach der langen und harten Corona-Periode zu entspannen. Andauernd klingelnde Dienst-Handys waren das Symbol für den Covid-19-Stress und den Hochdruck in den Krankenhäusern und Kliniken. Diese jetzt auf eine kindische Art und Weise weggeworfenen Mobiltelefone sorgten tatsächlich bereits am Montagmorgen für ein befreiendes Gefühl bei den Ärzten und beim Pflegepersonal…