Zuviel Geld auf dem Konto? Dann gibt es in Flandern keine Sozialwohnung

Im Koalitionsvertrag der flämischen Landesregierung steht es deutlich vermerkt: „Um Missbrauch zuvorzukommen, führen wir eine Mittel-Prüfung beim Einschreiben und bei der Zuweisung einer Sozialwohnung ein. (…) Der Betroffene ist dazu verpflichtet, alle Informationen mitzuteilen.“ Jetzt wird deutlich, was die Mehrheit im Landesparlament damit meint.

Die „Mittel-Prüfung“ bedeutet, dass jeder Kandidat für eine Sozialwohnung in Flandern verpflichtet wird, Kontoauszüge vorzulegen. Damit ist alles, was möglich ist gemeint: Girokonto, Sparkonten, mögliche Belege zu Anlagen und dies im In- und Ausland.

Ist daraus ersichtlich, dass man über mehr finanzielle Mittel verfügt, wie man normalerweise innerhalb eines Jahres verdienen darf, um Anrecht auf eine Sozialwohnung zu haben, wird der Antrag abgelehnt. Konkret bedeutet dies, dass ein Guthaben für eine alleinstehende Person nicht höher als 25.850 € sein darf und bei einer Familie darf das Guthaben nicht größer sein, als 43.103 €.

Kontrolle(n)

Kontrolliert wird dies in zwei Schritten: Bei der Einschreibung eines Kandidaten auf die Warteliste für eine Sozialwohnung muss eine Erklärung auf Ehrenwort über die Höhe der Summe(n) auf einem oder mehreren Konten unterzeichnet werden.

Bei der Zuweisung einer Sozialwohnung ist man verpflichtet, Kontoauszüge vorzulegen, die dem zuvor angegebenen Betrag entsprechen dürfen. Vermutet die zuständige Wohnungsgesellschaft oder das Sozialamt Betrug, kann eine „tiefgehende Untersuchung“ anberaumt werden, um die tatsächlich Guthaben des oder der Kandidaten zu ermitteln.

Dies sind Gespräche, in denen die „Beweislast beim Kandidaten für eine Sozialwohnung liegt.“ Auf diesem Weg will die flämische Landesregierung vermeiden, dass Personen oder Haushalte Sozialwohnungen zugewiesen bekommen, die eigentlich kein Recht darauf haben. Wer also über ausreichendes Vermögen verfügt, der muss auf dem privaten Mietmarkt eine Wohnung finden.