Zweite Booster-Impfung? Im Herbst sollen angepasste Impfstoffe verabreicht werden

Virologe Marc Van Ranst geht davon aus, dass es im Rahmen einer möglichen zweiten Booster-Impfung zur Anwendung von den aktuell vorkommenden Virusvarianten angepassten Impfstoffen kommen wird.

Van Ranst empfiehlt schon jetzt eine Auffrischung des Schutzes vor dem Coronavirus Covid-19 zumindest bei den Risikogruppen.

Inwiefern diesem Aufruf von Seiten der Politik im Herbst entsprochen wird, bleibt abzuwarten.

Aktuell lassen diese Risikokandidaten und -gruppen die Möglichkeit einer vierten Impfung bzw. einer zweiten Booster-Impfung in der Brüsseler Region eher linksliegen.

Hier haben noch nicht einmal 3 % der über 85-Jährigen ihre vierte Impfung in Anspruch genommen.

In der Wallonie liegt die Zahl ähnlich niedrig, wie in Brüssel. In Flandern haben sich 56 % dieser Risikogruppe ein weiteres Mal „boostern“ lassen.

In der Altersgruppe der 65- bis 85-Jährigen liegt die Quote noch etwas höher.