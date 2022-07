Belgiens neue Staatssekretärin für Asyl und Einwanderung, Nicole de Moor, legt ihren Eid auf die Verfassung ab

Nicole de Moor übernimmt das Amt der Staatssekretärin für Asyl und Einwanderung von Sammy Mahdi, der am vergangenen Samstag zum neuen Vorsitzenden der flämischen Christdemokraten gewählt wurde. Mahdi hatte am Montag de Moor als seine Nachfolgerin dem Parteirat der CD&V vorgestellt und diese wurde mit 88 % der Stimmen für dieses Amt bestimmt (siehe auch die entsprechenden Berichte an anderer Stelle auf der Webseite von flanderninfo.be).

De Moor macht weiter, wo ihr Vorgänger aufgehört hat

De Moor sagte am Dienstagmittag in den VRT-TV-Nachrichten, dass sie ähnlich wie ihr Vorgänger Mahdy vorgehen werde und dass sie weiter daran arbeite, dass die Asylverfahren kürzer werden und dass abgewiesene Asylsucher rascher zurückgeschickt werden, bzw. das Einwanderer, die bereits in einem anderen EU-Land einen Aufnahmeantrag gestellt hätten, dorthin zurückgeschickt würden.

Die neue Asylstaatsekretärin will auch, dass in Brüssel ein Notaufnahmelager entsteht, z.B. in einem nicht genutzten Gebäude. Dieses Thema steht am Donnerstag auf der Tagesordnung des Kernkabinetts der belgischen Bundesregierung.