Gent: Fresko für den vor 8 Jahren verstorbenen Sänger und Musiker Luc De Vos

Im Zentrum von Gent - an einem Giebel in einem Park im Sluizeken-Viertel - ist seit diesem Dienstag ein Fresko zu sehen, dass den Sänger und Musiker Luc De Vos zeigt. Der Ur-Genter ist vor 8 Jahren gestorben und vor genau 30 Jahren erschien das erste Album seiner Band Gorki, auf dem der in Flandern weltberühmte Song „Mia“ zu hören ist, ein Lied, das hier quasi jeder kennt.