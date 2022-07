Neue Staatssekretärin für Asyl und Einwanderung: Nicole de Moor ist Nachfolgerin von Sammy Mahdi

Beim Parteirat der CD&V hat der neue Vorsitzende Sammy Mahdi am Montagabend seine Nachfolgerin im Amt des Staatssekretärs für Asyl und Einwanderung vorgestellt. Seine bisherige Kabinettschefin Nicole de Moor (38) erhielt bei der Abstimmung der Mitglieder dieses Gremiums 88 % der Stimmen.

„Nicole de Moor ist Erfahrung und Erneuerung in einer Person“, klingt dazu aus Parteikreisen. Sie sei zwar für das breite Publikum ein weitgehend neues Gesicht in der Politik, doch „sie hat im Hintergrund schon besondere viele Kilometer auf dem Zähler.“ Nicole de Moor sei DIE Einwanderungs-Expertin in der Regierung.

Die 38-Jährige flämische Christdemokratin stammt aus Sint-Gillies-Waas in Ostflandern, lebt aber mit ihrer Familie in der Brüsseler Gemeinde Anderlecht. Sie ist Juristin und spezialisiert in internationalem und europäischem Recht. Seit beginn ihrer juristischen und politischen Laufbahn beschäftigt sie sich mit dem Thema Einwanderung.

„Ich fühle mich enorm geehrt, dass ich diese Aufgabe bekomme“, so de Moor: „Ich bin von Natur aus eine sehr engagierte Person und ich bin überzeugt, dass die Vision der CD&V und von Sammy Mahdi auf unsere Gesellschaft die richtige ist. Wir wollen eine organisierte Einwanderungspolitik mit deutlichen Regeln.“

Mit Nicole de Moor übernimmt eine weitere CD&V-Politikerin ein Regierungsamt ohne Mandat in einem Parlament. Die flämischen Christdemokraten setzten in der jüngeren Vergangenheit öfter Politikerinnen und Politiker auf wichtige Posten, die nicht gewählt sind. Dazu gehören u.a. Bundesinnenministerin Annelies Verlinden und Flanderns Medienminister Benjamin Dalle.