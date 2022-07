Provinz Limburg: Wölfin Noëlla hat mindestens sechs Welpen geworfen

Hier auf den Bildern sind drei spielende junge Wölfchen zu sehen, doch es gibt noch wesentlich mehr Videos von Wildkameras und daraus ist ersichtlich, dass es mit Sicherheit sechs Junge sind: „Wir erkennen das an den Fährten und an der Zeichnung des Fells. Und wir sehen auch, dass mindestens zwei Weibchen dabei sind. Das sehen wir an der Art und Weise, wie sie pinkeln….“

INBO und ANB wollen nicht mehr der Bilder zeigen, denn daraus könnte ersichtlich sein, wo das Rudel lebt und die Naturschützer wollen vermeiden, dass sich unerwünschte Besucher dort aufhalten.

Neben Noëlla und ihrem „Mann“ August sind noch zwei weitere Wölfe bekannt, die vor einem Jahr zur Welt gekommen sind. Das bedeutet, dass sich in der Provinz Limburg aktuell mindestens 10 Wölfe aufhalten.