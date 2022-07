SKY ECC-Ermittlungen: Flughafenmitarbeiter nach Drogenschmuggel festgenommen

Die Staatsanwaltschaft des Gerichtsbezirks Halle-Vilvoorde in Flämisch-Brabant hat im Rahmen von Ermittlungen zu Drogenschmuggel 10 Hausdurchsuchungen bei Personalmitgliedern des Brüsseler Nationalflughafens in Zaventem durchgeführt. Dabei wurden 9 Personen festgenommen. Auch diese Ermittlungen konnten nach der Operation Sky ECC beschleunigt werden, bei der die Justiz Millionen verschlüsselte Berichte über SKY ECC-Kanäle aus dem kriminellen Milieu geknackt werden konnten. Am Mittwoch nahm die Polizei 9 weitere Personen fest, die im Verdacht stehen, Kokain über den Antwerpener Hafen in Belgien eingeführt zu haben. Darunter ist auch ein Mitarbeiter der Finanzbehörden.