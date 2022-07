Vitrine bei einer Kunstmesse in Maastricht eingeschlagen: Zwei Belgier festgenommen

In Maastricht in der niederländischen Provinz Südlimburg haben vier Männer am Dienstag eine Vitrine auf der Kunstmesse TEFAF eingeschlagen und möglicherweise Schmuck dabei erbeutet. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurden zwei Belgier auf einer nahegelegenen Autobahn festgenommen, die als Verdächtige gelten. Deren Anwalt sagte am Montag, dass es sich dabei wohl um ein Missverständnis handelt. Seinen Klienten sei nichts vorzuwerfen, doch daran hat die niederländische Polizei ihre Zweifel.