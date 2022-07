6:1 gegen Luxemburg: Letztes Testspiel der Red Flames vor der EM in England

Die belgische Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hat ihr letztes Testspiel vor der Europameisterschaft in England gewonnen. Im Lisp-Stadion in Lier (Prov. Antwerpen) besiegten die Red Flames die Auswahl von Luxemburg mit 6:1. Herausragend zeigte sich Davinia Van Mechelen mit 3 Treffern und 3 Assists. Sie war an allen belgischen Toren beteiligt!