Polizei hebt ein Ecstasy-Labor auf einer Nato-Militärbasis in Belgien aus

Auf dem Militärstützpunkt Kleine Brogel in Limburg werden nicht nur Atomsprengköpfe gelagert. Die belgische Polizei nahm nun auch ein Drogenlabor hoch. Die Staatsanwaltschaft der Provinz Limburg erklärte am Dienstag, die lokale Polizei habe das Labor zur Herstellung von synthetischen Drogen auf dem Stützpunkt Kleine Brogel bereits am vergangenen Mittwoch entdeckt. Zwei Personen, die in diesem Zusammenhang festgenommen wurden, sind wieder auf freiem Fuß.