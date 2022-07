Die Inflation steigt in Belgien auf 9,65 % - Auch Lebensmittel werden teurer

8,31 % im April, 8,97 % im Mai und jetzt im Juni 9,65 % - die Inflation steigt und steigt in Belgien. Jeden Monat kommt was drauf und jetzt ist die Inflation in unserem Land so hoch, wie seit Oktober 1982 nicht mehr.

Das hat, wie in den vorangegangenen Monaten, auch jetzt wieder mit den Energiepreisen an den Weltmärkten zu tun, sie seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine in die Höhe schnellen. Seit Juni 2021 sind die Durchschnittspreise für Energie um 55,99 % angestiegen… Und Energie steht für etwa die Hälfte des gesamten Anstiegs der Teuerungsrate. Vor allem die Preise für Erdgas haben sich in den letzten 12 Monaten um gut das Doppelte verteuert.

Doch inzwischen sind auch die Lebensmittelpreise stark angestiegen. Lebensmittel sind im Durchschnitt 8,44 % teurer, als noch im Juni 2021. Vor allem Brot, Öle, Milchprodukte, Getreide und Fleisch legen zu. Butter kostet derweil etwa ein Fünftel mehr als vor einem Jahr und Frittenfett ist um 30 % teurer geworden.

Ist denn überhaupt irgendetwas billiger geworden? Ja, tatsächlich. Elektronikartikel, wie Fernseher, Softwareprodukte oder Smartphones sind günstiger geworden, als vor einem Jahr und auch für Bekleidung wird derzeit etwas weniger verlangt, als im Juni 2021.