Einen Neuwagen zu günstigeren Bedingungen kaufen? Das ist beim Brüsseler Autosalon 2023 wieder möglich

Anfang 2023 findet nach zwei Jahren Coronapause wieder ein Autosalon in Brüssel statt. Das kann gefeiert werden, denn es handelt sich um den 100. Brüsseler Autosalon. Wie der belgische Verband der Automobil-Industrie, Febiac, am Mittwoch mitteilte, lädt das Messezentrum am Heizel vom 13. bis zum 22. Januar wieder zum traditionellen Autosalon ein.