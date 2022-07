Flandern: Ausstoß von Treibhausgasen gesunken - Klimaziele aber knapp verpasst

In den vergangenen Jahren hat die Coronakrise dafür gesorgt, dass auch in Flandern weniger Treibhausgase ausgestoßen wurden (und noch werden). Auf dem Höhepunkt der Krise mit scharfen Lockdowns und massivem Arbeiten im Homeoffice waren hierzulande deutlich weniger Autos unterwegs und einige Sektoren in Industrie und Wirtschaft drehten mit niedrigerer Frequenz.

Im Vergleich zu 2019 wurde 2020 z.B. laut VMM 9 % weniger Treibhausgas ausgestoßen. Im Vergleich mit 2005 sank der Ausstoß 2020 um 23,3 %.

Und doch wurden die vereinbarten Klimaziele in diesem Zeitraum knapp verpasst. In Flandern werden derzeit 0,5 % zu viel Treibhausgas ausgestoßen, wie eigentlich vorgesehen. Die Ziele wurden auf den Zeitraum 2013 bis 2020 berechnet und im Gesamten reichte das nicht, was Corona bewerkstelligen konnte.

Das bedeutet aber auch, dass Flandern seine Klimaziele im Bereich Schadstoffausstoß ohne die Coronakrise weit deutlicher verpasst hätte. Die Probleme liegen neben dem Bereich Straßenverkehr auch bei der Landwirtschaft (Stichwort Stickstoff) und beim Heizen von Wohnungen und anderen Gebäuden.

Die flämische Landesregierung kann aber einen Teil des Problems durch Ausstoßrechte, die im Ausland erworben werden, statistisch gesehen wieder wettmachen. Der sogenannte Emissionshandel in Europa regelt rund 40 % des Treibhausgas-Ausstoßes in Flandern.