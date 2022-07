In Flandern finden viele Jugendliche nach ihrem Abschluss rasch einen Job

Nach Angaben des flämischen Arbeitsamtes VDAB haben es Jugendliche, die ihre Ausbildung, ihr Studium oder die Schule mit einem Abschluss verlassen, am hiesigen Arbeitsmarkt sehr leicht. Diese Entwicklung ist in der jüngsten Zeit auch auf das enorme Angebot an offenen Stellen zurückzuführen.

Es werden überall Fachkräfte gesucht, besonders im Pflege- und Gesundheitssektorn und hier auch Kandidaten mit spezifischer Spezialisierung. Von den jungen Leuten, die im Juni 2020 in diesem Bereich eine abgeschlossene Ausbildung vorweisen konnten, hatte im Juni 2021 nur 1 % noch keinen Job gefunden, so die VDAB-Statistik.

Neben dem Pflegebereich, wo noch immer viele offene Stellen besetzt werden müssen, werden auch Kandidaten mit Fachausbildung gesucht. Das betrifft z.B. hochausgebildete IT-Kräfte und Ingenieure.

Ideal sind Abschlüsse im Bereich duales Lernen

Im technischen Bereich werden auch in Flandern junge Leute gesucht, die bereits Erfahrungen am Arbeitsplatz sammeln konnten.

Technische Abschlüsse, die über duales Lernen erworben wurden, haben am hiesigen Arbeitsmarkt sehr gute Chancen, sagte Lindsay Marin vom VDAB gegenüber VRT NWS: „Erfahrungen am Arbeitsplatz erhöht sehr wohl die Chancen am Arbeitsmarkt. Eine Kombination zwischen Lernen in der Schule und am Arbeitsplatz ist mit Sicherheit ein Pluspunkt.“

Und Weiterbildungen nach der eigentlichen Ausbildung helfen dabei, dass Unternehmen Nachwuchskräfte an sich binden können, unterstrich Flanderns Landesarbeitsminister Jo Brouns (CD&V) in diesem Zusammenhang.