Belgien liegt bei Investitionen in Forschung und Entwicklung an zweiter Stelle in Europa

Belgien hat 2020 rund 3,5 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Forschung und Entwicklung investiert. Das geht aus Zahlen hervor, die am Donnerstag von der flämischen Region verbreitet wurden. Damit steht Belgien nach Schweden an zweiter Stelle der EU-Mitgliedstaaten, die am meisten in diesen Bereich investieren.