Hunderttausende Euro durch Datenklau: 6 Verdächtige, darunter Mitarbeiter Corona-Tracing

Wenigstens 175.000 Euro Beute

Geldwäsche über Casinos und Online-Konten

Den Kopf der Bande bildeten zwei Brüder und ihre Schwester. Offenbar haben sie das Geld der Opfer im Antwerpener Nachtleben und in Dubai verprasst. Die Frau hatte eine Zeit lang in einem Zentrum für die Ermittlung von Kontaktpersonen im Rahmen der Corona-Epidemie gearbeitet. Sie missbrauchte ihre Position, um personenbezogene Daten von potenziellen Opfern zu kopieren.