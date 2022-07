Melikan Kuçam auch in Berufung wegen Menschenschmuggels und Betrugs verurteilt

Das Gericht erhob Anklage wegen Menschenschmuggels, passiver Bestechung und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung an.



In erster Instanz befand das Strafgericht in Antwerpen Kuçam in allen Punkten für schuldig und verurteilte ihn zu acht Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 696.000 Euro. Kuçam legte Berufung ein und erhielt eine Milderung des Strafmaßes.

Die Geldbuße, die Kuçam zahlen muss, wurde in Berufung deutlich auf 48.000 Euro gesenkt. Gleichzeitig beschlagnahmten die Gerichtsbehörden 490.000 Euro, die er nach Angaben des Richters durch Menschenschmuggel verdient hatte.

Der Mann darf außerdem 10 Jahre lang seine politischen und bürgerlichen Rechte nicht ausüben.