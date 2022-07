Nach tödlichem Badeunfall in Ranst: Schwimmen in offenen Gewässern ist und bleibt verboten

In den letzten Jahren hat sich die Wasserqualität der flämischen Kanäle, Flüsse und Bäche erheblich verbessert. Zahlen der flämischen Umweltagentur (VMM) von Anfang Juni ergeben, dass fast 90 Prozent der Badegewässer in Flandern von ausgezeichneter Qualität sind.

Flüsse und Kanäle bleiben aber eine große Herausforderung. Die allgemeine Qualität des Oberflächenwassers in Flandern ist nach europäischen Maßstäben immer noch unzureichend. Aber auch dort wurden in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, so die flämische Umweltagentur.

Die flämische Regierung ist daher auf der Suche nach neuen Standorten. "In Absprache mit den Städten und Gemeinden werden wir untersuchen, ob mehr Orte angeboten werden können, an denen das Schwimmen in offenen Gewässern sicher ist, und einen Rahmen mit klaren Regeln aufstellen", sagte die zuständige Ministerin Lydia Peeters (Open VLD) Anfang Juni.