Rock Werchter 2020: vier Tage, je 90.000 Besucher und ein volles Programm

Am Donnerstagmorgen sind die ersten Fans des Musikfestivals Rock Werchter auf der Wiese eingetroffen. Das wohl beliebteste Rock- und Popfestival Belgiens in Werchter (Provinz Flämisch Brabant) klotzt in diesem Jahr u. a. mit Pearl Jam, Red Hot Chilli Peppers, Sum 41 und Måneskin und erwartet jeden Tag fast 90.000 Besucher.