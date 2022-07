Salah Abdeslam bekommt lebenslänglich für Teilnahme an IS-Terroranschlägen in Paris

Auf dem Geschworenenprozess, auf dem am Mittwochabend das Strafmaß verkündet wurde, erhielt Salah Abdeslam als Mittäter die härteste von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafe: lebenslange Haft ohne die Möglichkeit der Freilassung. Abdeslam hatte bei der Organisation der Anschläge gehofen und während der syrischen Flüchtlingskrise im Sommer 2015 IS-Kämpfer aus ganz Europa nach Belgien gefahren und in sicheren Unterkünften untergebracht. Er sollte sich in Paris zusammen mit sieben anderen Kamikaze-Attentätern in die Luft sprengen.

Fünf weitere Angeklagte haben ebenfalls die schwerste Strafe erhalten, waren bei der Verhandlung aber nicht anwesend, da sie möglicherweise in Syrien ums Leben kamen.

Mohamed Abrini, auch bekannt als "Mann mit dem Hut" bei den Anschlägen in Brüssel im März 2016, wurde in Paris unter anderem der Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung sowie der Beihilfe zum Totschlag und zum versuchten Totschlag für schuldig befunden. Abrini war an der Vorbereitung des Pariser Anschlags beteiligt gewesen und war mit den Terroristen nach Paris gefahren. Er besorgte auch Waffen. Abrini erhält ebenfalls eine lebenslange Haftstrafe, von der er mindestens 22 Jahre absitzen muss.