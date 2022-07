Schokoladenfabrik Barry Callebaut in Wieze wird nach Salmonellenfund geschlossen

Die Ursache für die Verunreinigung ist Lecithin, eine fettähnliche Substanz, die Fett und Wasser binden kann. "Es sind nun weitere Untersuchungen erforderlich, um herauszufinden, woher die Kontamination stammt. Erst wenn wir die Quelle entdeckt haben, können wir die Produktionslinien reinigen", so Warlop.

Die Schokoladenproduktion in Wieze wurde bis auf weiteres eingestellt. Das Unternehmen hat sich mit allen Kunden in Verbindung gesetzt und sie gebeten, alle Produkte zu sperren, die möglicherweise verschickt wurden. Barry Callebaut beschäftigt in Wieze 1.200 Mitarbeiter, davon 600 in der Fabrik selbst. Sie sind nicht technisch arbeitslos, denn sie müssen bei den vorbereitenden Arbeiten zur Reinigung der Produktionslinien helfen. Das Unternehmen erwartet im Laufe des Tages weitere Informationen, so Sprecher Korneel Warlop.