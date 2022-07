Unesco-Kulturerbe Ommegang am Mittwochabend erstmals seit Corona wieder in Brüssel

Nach einer zweijährigen Pause wegen der Corona-Epidemie durfte der spektakuläre 'Ommegang' am Mittwochabend wieder auf den Marktplatz in Brüssel zurückkehren (Foto). Es war auch das erste Mal, seitdem die Vereinten Nationen den prunkvollen Umzug in historischen Kostümen 2019 zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt hatten. Freitagabend findet eine zweite Aufführung statt.