Uni Antwerpen suspendiert Mitarbeiterinnen, die sich abwertend über Juden und Marokkaner äußerten

Die Universität hat in der Zwischenzeit mehrere Maßnahmen ergriffen. Die beiden Mitarbeiterinnen wurden mit sofortiger Wirkung suspendiert. In Absprache mit Unia und dem Hannah-Arendt-Institut (zwei Organisationen für Diversität und Chancengleichheit) werden sie an Schulungen teilnehmen, um zu sehen, ob das Vertrauen wiederhergestellt werden kann.

"Die beiden Mitarbeiterinnen entschuldigen sich aufrichtig", so der Rektor in einer Pressemitteilung: “Sie geben zu, dass die Fragmente unangemessene Aussagen enthielten, die nicht widerspiegeln, wofür sie stehen.”

Auch der Rektor bat um Entschuldigung für den Zwischenfall. Van Goethem unterstrich, dass "die Universität sich aufrichtig und positiv für alle Studierenden und Mitarbeitenden einsetzt" und nun "einen Gang höher schalten" will. Die Universität arbeitet an einem "Aktionsplan für das Wohlbefinden" und will beispielsweise prüfen, welche Schulungen für Mitarbeitende verpflichtend sein müssen und einen Verhaltenskodex erarbeiten.