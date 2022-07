10 Angeklagte in belgischem Prozess um Terroranschläge in Paris schuldig gesprochen

Während der Hauptangeklagte, Salah Abdeslam, in Paris zu lebenslanger Haft wegen seiner Beteiligung an den Terroranschlägen in Paris (2015) verurteilt wurde, sind im belgischen Teil des Prozesses auch 10 von 14 Angeklagten am Donnerstag für schuldig befunden worden. Die härteste Strafe erhielt ein Mann, der Salah Abdeslam auf seiner Flucht zu einer Unterkunft verholfen hatte.