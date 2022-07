Arzt in Westflandern soll Patientinnen mit eigenem Sperma befruchtet haben

Ein mittlerweile pensionierter Gynäkologe des ehemaligen Sint-Rembert-Krankenhauses in Torhout (Westflandern) soll in den 1980er Jahren sein Sperma für künstliche Befruchtungen verwendet haben. Diese Vermutung stellt ein Mann an, der in den 1980er Jahren nach einer künstlichen Befruchtung mit Spendersamen geboren wurde und jetzt nach seinem Spender geforscht hat. Im Magazin Terzake (VRT NWS) sagte der Mann, das Krankenhaus habe inzwischen eine Kontaktstelle für Kinder und Eltern eingerichtet.