Barry Callebaut: "Kein kontaminiertes Produkt in die Nahrungskette gelangt”

Barry Callebaut hatte die Produktion in seiner Fabrik in Wieze eingestellt, nachdem in einer Produktionscharge Salmonellen nachgewiesen wurden. Alle Schokoriegel, die nach Samstag, dem 25. Juni, produziert worden waren, wurden gesperrt.



“In den letzten 48 Stunden hat Barry Callebaut alle 73 Unternehmen in ganz Europa kontaktiert, die das kontaminierte Produkt aus der Fabrik in Wieze erhalten haben. Unsere interne Untersuchung zeigt heute, dass wir dank der schnellen Reaktion, der guten Zusammenarbeit mit Kunden und Behörden und der transparenten Kommunikation verhindern konnten, dass kontaminierte Produkte in die belgische Nahrungskette gelangten", teilte das Unternehmen am Freitag mit.

"Es besteht nach unserer internen Untersuchung kein Risiko mehr für die Lebensmittelsicherheit. Die belgischen Behörden für die Lebensmittelsicherheit setzen ihre Untersuchung unabhängig fort und werden diese Schlussfolgerung bestätigen", betonte Barry Callebaut.

Die 73 Unternehmen, die das kontaminierte Produkt erhalten haben, sind nicht nur in Belgien ansässig sind, sondern auch in den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Polen, Kroatien, Dänemark, Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Italien.