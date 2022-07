Bereits 15 Reaktionen nach Enthüllungen über Arzt, der eigenes Sperma verwendet haben soll

Ein mittlerweile pensionierter Gynäkologe des ehemaligen Sint-Rembert-Krankenhauses in Torhout soll in den 1980er Jahren sein eigenes Sperma für künstliche Befruchtungen verwendet haben. Der Skandal kam am Donnerstagabend in der Sendung Terzake ans Licht.

Das AZ Delta, zu dem das Sint-Rembert-Krankenhaus heute gehört, richtete unmittelbar nach der Ausstrahlung der Sendung eine telefonische Kontaktstelle ein. Bisher gingen etwa zehn Reaktionen von Betroffenen ein.

"Einige von ihnen waren in den 1980er Jahren von diesem Fruchtbarkeitsspezialisten behandelt worden. Andere Personen wollten vorerst anonym bleiben. Wir haben sie gebeten, sich nächste Woche wieder bei uns zu melden.”

Krankenhausdirektor Luc Harlet rechnet damit, dass noch weitere E-Mails oder Telefonanrufe eingehen werden. "Die gestrige Berichterstattung wird wahrscheinlich einen großen Einfluss auf die potenziell betroffenen Familien gehabt haben. Es ist sehr mutig, dass einige es gewagt haben, bereits gestern Kontakt aufzunehmen."