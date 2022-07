Nach Regen kommt Sonnenschein und Metallica ist doch auf Rock Werchter

Alle hatten Metallica wegen einer Corona-Infektion im Umfeld der Band schon abgeschrieben, aber die US-amerikanische Band wird ihre Rolle als Hauptact am zweiten Tag auf Rock Werchter spielen. Deswegen gehen die vielen Metallica-Fans schon am Freitagnachmittag in Stellung. Sie haben Glück: Statt strömendem Regen wie am Donnerstag warten sie bei strahlendem Sonnenschein auf ihre Metal-Idole.

Übrigens war Metallica die erste Metal-Band, die 1993 als Headliner eines regulären Rockfestivals auftrat. Und zwar, genau, in Werchter. Keine andere Band hat in den letzten drei Jahrzehnten mehr Fans nach Rock Werchter gelockt.