Die Gebrüder Van Eyck werden Ehrenbürger von Maaseik in Limburg

"Schon 1560 wurde behauptet, dass die Van Eyck-Brüder aus Maaseik stammen. Und wir finden, dass es höchste Zeit ist, diesen Herren die Ehrenbürgerschaft unserer Stadt zu verleihen. Sie sorgen für die Ausstrahlung unserer Stadt. Ihnen zu Dank ist Maaseik in der ganzen Welt bekannt. Überall, wo man ein Werk der Gebrüder Van Eyck ausstellt, wird inzwischen Maaseik als Geburtsstadt angegeben", sagte Maaseiks Tourismus-Schöffin Myriam Giebens (Pro3680) diese Woche gegenüber dem VRT-Sender Radio 2.

Dadurch seien sie beiden Maler auch so wichtig für den Fremdenverkehr in der Stadt, so die Stadtverordnete weiter: "Die Leute wollen den pittoresken Ort, wo die Gebrüder Van Eyck zur Welt kamen, kennenlernen. Und sie willen die Luft von Maaseik einatmen. Wenn man hierher kommt, dann fühlt man echt, dass man sich in einer schönen historischen Stadt befindet." Hubert und Jan Van Eyck sind alleine schon wegen ihres Werks "Die Anbetung des Lamm Gottes" des Genter Altars weltberühmt (Foto ganz unten).