Fertilitätsarzt, der mit eigenem Samen befruchtete: Sollen Samenspender in Belgien weiter anonym bleiben?

In dieser Hinsicht hinke die Gesetzgebung in Belgien aus dem Jahr 2007 etwas hinterher, zumal in anderen europäischen Ländern, wie z.B. in Dänemark sehr freizügig mit diesem Thema umgegangen werde. Und nicht zuletzt ist es inzwischen auch möglich, dass man sich seinen Spender im Internet selbst aussuchen kann. Haben also die traditionellen Samenbanken ausgedient.

Über DNA-Datenbanken sei die Identität eines Samenspenders heute sehr leicht aufzuspüren, sagt auch Herman Tournaye, Fertilitätsarzt an der Uniklinik Brüssel gegenüber VRT NWS: „Viele junge Menschen werden ihr genetisches Material in Datenbanken eingeben.

"Jeder ist heute zu tracieren"

Nach Ansicht von Statistikern ist eigentlich jeder zu finden, wenn nur 2 % der Bevölkerung diesen Schritt machen. Mann muss nicht einmal selbst sein eigenes genetisches Material in eine solche Datenbank setzen. Es reicht, wenn ein Verwandter das macht und dann wird man auch gefunden.“

Untersuchungen haben zudem ergeben, dass viele potentielle Spender damit aufhören werden, wenn die Anonymität wegfällt. Das Angebot über traditionelle Samenbanken wird demnach zurückgehen und die Menschen werden sich auf die Suche im Internet begeben, auch wenn dies einiges an Risiken berge, da dies möglicherweise ohne ärztliche Begleitung erfolgen wird, so Dr. Tournaye.