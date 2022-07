Folgen der Salmonellen-Verunreinigung bei Barry Callebaut: Neuhaus stoppt die Pralinen-Produktion

Der belgisch-schweizerische Schokoladenhersteller Barry Callebaut hatte am Mittwochabend gemeldet, dass in seinem Werk im ostflämischen Wieze, die größte Schokoladenfabrik in Europa, Salmonellen in der Produktion entdeckt wurden und dass Teile davon an die Kunden ausgeliefert worden seien. Doch in die Nahrungsmittelkette seien die Produkte nicht gelangt, hieß es weiter dazu bei Barry Callebaut.