Startschuss für das Kunstfestival Watou in Westflandern

Das Kunstfestival Watou ist, wie es die Tradition seit Jahren will, in einem Parcours angelegt, der durch das Dorf und seine Umgebung führt. An vielen Locations, z.B. in und um Gebäuden, aber auch in der Natur oder auf landwirtschaftlichem Gelände sind Kunstwerke zu sehen, die genau dafür geschaffen wurden.

Die Künstlerinnen und Künstler lassen sich jedes Jahr von Watou und seiner Umgebung inspirieren und verarbeiten dies in ihren Werken, die manchmal vergänglich sind und manchmal auch nicht. Informationen dazu findet man auf der Internetseite www.kunstenfestivalwatou.be