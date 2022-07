Wimbledon: Elise Mertens besiegt Angelique Kerber und steht im Achtelfinale

Elise Mertens (Foto) hat es zum zweiten Mal in ihrer Karriere geschafft, ins Achtelfinale des Grand Slam-Turniers von Wimbledon einzuziehen. Sie besiegte die ehemalige Weltranglisten-Erste Angelique Kerber aus Deutschland mit 6:4 und7:5. Auch David Goffin steht in Achtelfinale. Ebenfalls in Wimbledon beendet Kirsten Flipkens ihre Profikarriere.