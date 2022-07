117 Fälle von Affenpocken in Belgien registriert: "Wir sollten Maßnahmen ergreifen“

In Belgien sind aktuell 117 Fälle von Affenpocken bekannt, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano diese Woche mitteilte. Hinzu kommt noch ein Verdachtsfall. In der Woche davor waren noch „nur“ 77 bestätigte Fälle gemeldet. „Täglich mehr und mehr Patienten“, sagt Patrick Soentjens vom Institut für Tropenmedizin in Antwerpen dazu gegenüber VRT NWS.