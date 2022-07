Eindrucksvoller Marsch für einen 19-Jährigen, der bei einer Geiselnahme ums Leben kam

Am Samstagabend trafen sich rund 1.000 Menschen in Merksplas in der Provinz Antwerpen zu einem Gedenkmarsch für den in der vergangenen Woche bei einer Geiselnahme getöteten 19 Jahre alten Jugendlichen. Mit dabei waren zahlreiche Fans des belgischen Erstligisten Antwerp FC, der Lieblingsverein des Getöteten.