Imaginäre Flugmaschinen: Die erste Panamarenko-Ausstellung seit dem Tod des Künstlers

Ausstellungskurator Philippe Van Cauteren vom kommunalen Kunstzentrum „Ten Bogaerde“ in Koksijde will, dass diese Ausstellung den Betrachter dazu anregt, die Realität zu verlassen und sich in eine imaginäre Welt zu begeben: „Panamarenko bietet uns eine Welt, die wir nicht selbst hätten erfinden können. In dieser kalten administrativen Welt ist es manchmal nötig, dass wir es ab und zu wagen sollten, uns etwas einbilden. Panamarenko weist und hier den Weg. Das Geniale liegt darin, dass der Künstler die Verletzlichkeit umarmt. Er versucht, unsere rationale Welt durch zu irrationalisieren und das macht er mit seinen Händen.“

