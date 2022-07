Abbau von Dienstleistungen? Flanderns Pflege- und Krankenhaussektor leidet unter Personalmangel

In etwa der Hälfte der betroffenen Einrichtungen setzen die Personalabteilungen z.B. auf Interims- und Zeitarbeitskräfte, die als sogenannte „Projektmitarbeiter“ dabei helfen, die größte Not zu lindern. Projektmitarbeiter werden Zeitarbeitskräfte genannt, die langfristig zum Einsatz kommen. Diese sind aber wesentlich teurer als festangestelltes Personal.

"Kurzfristig nicht zu lösen"

Das Problem ist wohl kurzfristig nicht zu lösen, so Margot Cloet: „Jeder Sektor in Flandern sucht händeringend nach mehr Personal. Nur am Image dieses Berufszweigs zu arbeiten, reicht nicht mehr. Wir müssen breitgefächerte und strukturelle Maßnahmen ergreifen.“ Sie plädiert z.B. dafür, die Anzahl der Stunden, die Jobstudenten in diesem Sektor absolvieren dürfen, anzuheben und sie will sich an Rentner richten, die vielleicht für flexible Einsätze in ihren alten Beruf zurückkehren möchten. Und generell sollte auch in diesem Sektor möglich werden, mit sogenannten „Flexi-Jobbern“ zu arbeiten.

Doch bisher gibt es keine konkreten Vorschläge, wie dieses Problem langfristig zu lösen ist und so bleibt es wohl vorerst bei Flickschusterei und einem Abbau von Dienstleistungen in den betroffenen Einrichtungen.