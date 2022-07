Dampfzüge in Gefahr? Museumseisenbahn vs. Straßenbau

In Belgien gibt es insgesamt nur 4 Museumseisenbahnen: Die zwischen Baasrode und Puurs, die zwischen Maldegem und Eeklo (ebenfalls in Ostflandern) sowie im wallonischen Südbelgien die Chemin de Fer des Trois Vallés in Mariembourg und Treigens oder auch die Chemin de Fer di Bocq. Die Dampfzüge zwischen Baasrode und Puurs fahren zwischen Juli und September jeden Sonntag mit Zwischenhalten in Baasrode Noord, Sint-Amands, Oppuurs und Puurs (mehr Info auf der Webseite der Bahn www.stoomtrein.be).

