Flandern zahlt Geringverdienern einen "Jobbonus" von bis zu 600 € jährlich

Berechtigt sind in Flandern rund 730.000 Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen, so Landesarbeitsminister Jo Brouns (CD&V). Der flämische Christdemokrat will denen, die arbeiten aber wenig verdienen, damit eine Unterstützung bieten und so dafür sorgen, dass die im Arbeitsverhältnis bleiben: „Manchmal ist der finanzielle Unterschied zwischen dem Arbeitslosengeld und dem Lohn sehr klein. Mit dem ‚Jobbonus‘ wollen wir die Leute dazu ermuntern, weiter zu arbeiten oder sich einen Job zu suchen.“

„Wir müssen die Arbeit belohnen. Darum müssen Menschen mit einem niedrigen Lohn netto mehr davon behalten“, sagt auch Landesfinanzminister Matthias Diependaele (N-VA) dazu. Auch der flämische Nationaldemokrat ist der Meinung, dass man damit nicht nur für mehr Kaufkraft sorgt, sondern auch dafür, dass die Leute einen Arbeitsplatz dem Arbeitslosengeld vorziehen.

Betroffene erhalten ein Schreiben

Dieser „Jobbonus“ muss nicht beantragt werden. Die Betroffenen bekommen von den flämischen Landesbehörden ein Schreiben, dass sie darüber informiert, wie sie vorgehen sollen (auch wenn sie z.B. keinen eigenen Computer haben, um ihre Kontonummer anzugeben). Erste Informationen bietet die Webseite "Jobbonus" der flämischen Landesbehörden (in NL).

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)