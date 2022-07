Nach 4 Tagen Spektakel ist Rock Werchter zu Ende - Jetzt wird aufgeräumt

Seit dem frühen Morgen am Montag verlassen die Festivalbesucher, die hier seit Ende letzter Woche auf den Campingplätzen rund um das flämische Dorf Werchter gezeltet haben, nach und nach das Gelände. Der eine oder andere muss noch geweckt und aus seinem Zelt geholt werden, doch die Wiesen werden leerer und leerer.

Jetzt geht es ans Aufräumen. Die meisten Festivalbesucher nehmen ihre Zelte und ihren Abfall mit oder bringen ihn zu den Müllsammelstellen. Andere jedoch lassen alles stehen und liegen, raffen ihre persönlichen Dinge zusammen und machen sich davon.

Die Veranstalter trennen den Anfall und die zurückgelassenen Dinge, recyceln das meiste oder verkaufen die Zelte, die noch in Ordnung sind, für einen guten Zweck. Und doch fallen hier jährlich bis zu 200 Tonnen Abfall an. Dieses Jahr aber sei weniger Abfall zu beseitigen, so die Organisatoren.

Am häufigsten werden Partyzelte zurückgelassen. Auf einem der Campingplätze hat nur eine Besuchergruppe ihr Partyzelt mitgenommen, sagte ein Mitarbeiter der privaten Müllverwertungsgesellschaft Veolia, die eng mit den Veranstaltern von Rock Werchter zusammenarbeitet.

Musikalisch war Rock Werchter ein einziger Erfolg. Dazu haben auch Supergruppen, wie Metallica, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, The War On Drugs, Pixies, Idles, Royal Blood, Inhaler, Alt-J, Meute oder Måneskin, sowie zahlreiche belgische Bands, wie Bazart, Lost Frequencies, High Hi usw. beigetragen. Übrigens, nächstes Jahr findet Rock Werchter vom 29. Juni bis zum 2. Juli statt…