Wimbledon: David Goffin ist weiter, Elise Mertens und Kirsten Flipkens sind ausgeschieden

David Goffin und Frances Tiafoe waren sich über lange Strecken ebenbürtig und sie schenkten sich nichts. An allen Sätzen 7:6, 5:7, 5:7, 6:4 und 7:5 waren die Unterschiede klein und jedes Mal kämpfte sich der eine oder der andere nach Rückständen wieder zurück. Goffin zog letztendlich am längeren Ende und konnte durch eine Nachlässigkeit von Tiafoe diese spannende aber schlauchende Begegnung für sich entscheiden. Im Viertelfinale, seinem zweiten seit Wimbledon 2019, trifft Goffin auf den britischen Lokalmatadoren Cameron Norrie.

Elise Mertens ist im Achtelfinale in Wimbledon ausgeschieden. Sie unterlag der Weltranglisten-Zweiten Ons Jabeur aus Tunesien in zwei Sätzen 6:7 und 4:6. Im ersten Satz stand Mertens fast vor dem Gewinn und auch in Satz 2 hatte sie ihre Chancen gegen die Tunesierin. Doch am Ende fehlte ihr das bisschen Schneid, um einen Unterschied machen zu können.

Für Kirsten Flipkens war das Achtelfinale im Doppel in Wimbledon wohl das letzte offizielle Spiel ihrer Karriere. Mit ihrer spanischen Doppelpartnerin Sara Sorribes unterlag sie dem tschechischen Duo Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova in zwei Sätzen 6:7 und 4:6. Doch die Tschechinnen waren die etwas besseren Spielerinnen.