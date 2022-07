Barry Callebaut beginnt mit der Vernichtung von hunderten Tonnen Schokolade

Der Schokoladenproduzent Barry Callebaut hat damit begonnen, hunderte Tonnen möglicherweise mit Salmonellen kontaminierte Schokolade im belgischen Werk in Wieze (Prov.Ostflandern) zu vernichten. In der vergangenen Woche musste Callebaut die Produktion einstellen, weil in einer Lieferung Lezithin Salmonellen festgestellt wurden. Davon betroffen sind auch einige andere Schokoladen- und Pralinenhersteller, die von Barry Callebaut ihre Basisschokolade beziehen (siehe nebenstehenden Beitrag).