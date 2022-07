Bei Renovierungen entdeckt: Wandgemälde aus dem 15. Jahrhundert

Die Mauern dieses Hofes in Kruisem sind auch mit figurativen Elementen bemalt, wie die Archäologin weiter erklärt: „Auf einer der Wände sind unter anderem heilige Figuren zu sehen. Andere Bereiche sind mit dekorativen Motiven bemalt worden.“ Die Wandmalereien sollen bewahrt werden, auch wenn die Besitzer des Anwesens, die übrigens anonym bleiben möchten, hier einziehen wollen.

Erhaltung wird gefördert

Der Bereich, in dem sich die Malereien befinden, soll eigentlich eine Küche werden. Flanderns Landesminister für Kulturerbe, Matthias Diependaele (N-VA), will die Erhaltung fördern: „Ausgangspunkt ist, dass wir sie bewahren, so wie wir sie gefunden haben, damit sie nicht verfallen. Doch diese Malereien sind so wertvoll, dass sie in den kommenden Jahren noch weiter untersucht werden sollen, um zu sehen, was wir letztendlich damit machen werden.“ Dafür, so Diependaele gegenüber VRT NWS, wird es Zuschüsse geben.

