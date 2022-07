Brüssel will die Mehrsprachigkeit in den niederländischsprachigen Schulen der Hauptstadt-Region stimulieren

„Wir wollen auf die Mehrsprachigkeit in Niederländisch, Französisch und Englisch in unseren Schulen setzen und dies in Kombination mit den Muttersprachen unserer Schulkinder“, so der niederländischsprachige liberale Brüsseler Gatz: „Diese Kombination ist auf jeden Fall essentiell, um unseren Kindern und Jugendlichen die optimalen Chancen zu bieten, um ihre Zukunft in unserer Region zu bauen.“

Unlängst, so Sven Gatz, hätte Actiris, das Arbeitsamt der Hauptstadt-Region Brüssel, bekanntgegeben, dass eine mäßige Sprachenkenntnis einer der Hauptgründe sei, warum offene Stellen hier nicht besetzt werden können.