Corona in Belgien: Schon wieder mehr als 1.500 Patienten im Krankenhaus

Die Coronastatistik in Belgien weist weiter steigende Ansteckungszahlen und Einlieferungen in Krankenhäusern auf. Täglich werden mehr als 5.500 neue Ansteckungen mit Covid-19 registriert. Die Gesamtzahl der Coronapatienten in den Kliniken liegt derzeit bei 1.526 Fällen. Die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen bleibt hingegen mehr oder weniger stabil, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano meldet.