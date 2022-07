Der Schwellenindex steigt noch zweimal und schneller als erwartet

Durch die weiter steigende Inflation wird der Schwellenindex in Belgien rascher ansteigen, als bisher angenommen. Dies ist den Aussichten des Bundesplanungsbüros in Brüssel zu entnehmen. Der Schwellenindex wird im August und im Dezember ansteigen, jeweils einen Monat früher als erwartet. Auch im März 2013 wird der Schwellenindex noch einmal ansteigen, so das staatliche Planungsbüro.