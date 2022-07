Hoher Gesundheitsrat empfiehlt eine zweite Booster-Impfung gegen Corona

Am Mittwoch kommt der Konzertierungsausschuss der Regierungen und der Gesundheitsminister in Bund und Ländern in Belgien zusammen, um dieses Thema und die Empfehlung des Gesundheitsrates zu besprechen.

Es ist davon auszugehen, dass hier der Beschluss fallen wird, allen Über-18-Jährigen, wenn sie dies wollen, eine Auffrischung ihrer Coronaimpfung bekommen sollen. Von einer Impfpflicht ist in Belgien weiterhin keine Rede.

Der Virologe Pierre Van Damme von der Antwerpener Universität (UAntwerpen) und Mitglied der Impftaskforce in Belgien sieht derzeit auch keine wirkliche Priorität darin, dass sich alle Erwachsenen ein zweites Mal boostern lassen sollen - vor allem nicht, wenn sie gesund sind.

Für die Risikogruppen allerdings, z.B. Über-65-Jährige, Menschen mit Immunschwäche(n), Personen über 50, die Raucher sind oder zu schwer, sei eine solche Auffrischung des Schutzes gegen Corona allerdings empfehlenswert, so Van Damme gegenüber VRT NWS.